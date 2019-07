O francês Carlo Di Benedetto, de 23 anos, assinou contrato por quatro épocas com o FC Porto, revelaram esta terça-feira os dragões, campeões nacionais em título, no seu site oficial."Carlo Di Benedetto assinou contrato com o FC Porto por quatro temporadas, até 30 de junho de 2023. O avançado francês, de 23 anos, chega do Liceo da Corunha e vai reforçar a equipa de hóquei em patins, orientada por Guillem Cabestany", refere o FC Porto.Os dragões fazem ainda um retrato da carreira de Di Benedetto, jogador de 23 anos que se destacou no La Vendeenne, com a conquista do título em 2015/16, antes de se transferir para o Liceo, no qual esteve três épocas.Em Espanha, na Corunha, o jogador conquistou duas supertaças, e na última temporada foi o segundo melhor marcador da Liga, com 41 golos.