Galos pressionam o rival Sporting

O OC Barcelos foi ganhar (5-4) no reduto dos vizinhos minhotos do HC Braga, no jogo em atraso da 22.ª ronda do Campeonato, que assim ficou com a agenda em dia. Tratou-se de uma deslocação difícil para a turma forasteira, que esteve em desvantagem por três vezes, ainda antes de uma ponta final notável. Vítor Pinto abriu o ativo (1-0, aos 12 minutos), Luís Querido empatou de penálti, o jogador do HC Braga voltou marcar (2-1), mas a sua equipa não conseguiu segurar a vantagem até ao intervalo, pois Miguel Vieira igualou a 16 segundos do intervalo (2-2).

A segunda parte começou como a primeira, com Diogo Seixas a marcar (3-2), mas até final só deu Querido, letal a marcar mais três golos de bola parada e a dar vantagem (5-3) ao OC Barcelos. Gonçalo Meira ainda reduziu perto do fim, mas já não havia tempo para contrariar os galos, que souberam fechar o encontro para pressionar na tabela o Sporting (2.º classificado), ainda antes da visita, a 13 de abril, dos leões a Barcelos, na 6ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.