Garrido satisfeito com o estágio da Seleção

Terminou ontem a primeira semana de estágio das seleções nacionais que vão participar nos Mundiais em novembro, na Argentina. Os trabalhos decorreram no Luso, tendo o selecionador dos seniores masculinos feito um balanço positivo."Correu bastante bem, dentro das expetativas, com um jogo treino onde conseguimos pôr em prática os objetivos que temos vindo a trabalhar em poucos dias. Saímos do jogo [frente à Juv. Viana] com boas sensações e acabamos a semana a saber que temos de trabalhar ainda muito mais. E a entrega dos jogadores foi sempre fantástica até agora", disse Renato Garridos, em declarações cedidas pela assessoria da Federação (FPP).Já o sub-capitão, Hélder Nunes, enalteceu o facto de a equipa estar a trabalhar focada em "renovar o título mundial". O jogador do Barcelona não tem dúvidas de que Portugal será o alvo num pavilhão emblemático. "Sendo campeões do mundo a dificuldade será maior, porque todos nos querem ganhar. Para além disso, jogar na casa da Argentina, em San Juan, no Aldo Cantoni, que é talvez o pavilhão mais emblemático do mundo do hóquei em patins, todas as seleções vão querer mostrar o seu hóquei perante oito mil pessoas".