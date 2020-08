Girão faz desabafo, fala em "ingratidão" e acaba por esclarecer que não se referia a Varandas

André Girão fez esta sexta-feira um enigmático post no Instagram que acabou por gerar alguma confusão. O guarda-redes da equipa de hóquei em patins do Sporting mostrava-se desiludido com alguém, não identificou quem e muitos seguidores partiram do princípio que se referia à direção do clube.





Ver essa foto no Instagram Decepção é receber INGRATIDÃO de quem você ajudou a fortalecer! Uma publicação compartilhada por Ângelo Girão (@agirao_61) em 21 de Ago, 2020 às 4:34 PDT

"Decepção é receber ingratidão de quem você ajudou a fortalecer!", escreveu o guarda-redes, internacional português.O futebolista Podence, o hoquista Caio e o canoísta Fernando Pimenta foram alguns dos muitos amigos e seguidores que lhe mostraram o seu apoio, mas pouco depois Girão fez um novo post, com o intuito de esclarecer o anterior."Apenas para informar que o meu último post trata-se apenas de um desabafo, que nada tem a ver ou envolve o presidente do Sporting Clube de Portugal, pelo que agradeço que não façam interpretações erradas do mesmo, nem se crie ondas de divisão no clube", avisou.