Girão recusa título de melhor do Mundo

O treinador do Sporting, Paulo Freitas, enalteceu a exibição de André Girão na final da Liga Europeia, quando afirmou estar sentado "ao lado do melhor guarda-redes do Mundo", mas o jogador recusa esse título. "Não sou o melhor do Mundo. Não me considero como tal. O que é verdade é que estou no melhor clube do Mundo", disse André Girão.Sobre a vitória no jogo de ontem, onde realizou uma das suas melhores exibições, o guarda-redes frisou que deu por ele "a ver muitos jogadores a chorar. Este grupo de trabalho merecia este prémio por aquilo que sofreu durante esta época. Agradeço profundamente ao Sporting ter-me dado esta oportunidade de jogar num pavilhão como este, completamente lotado", disse o internacional português, que ontem foi o capitão do Sporting, a render João Pinto, que não tem sido opção. "Não sou o capitão , sou o subcapitão. Mas o importante não é quem levanta a Taça, nem quem tem um pano na manga, mas sim ser o clube que ganhe", afirmou.O Sporting vai discutir a Taça Continental, em sistema também de final four, com os vencedores e vencidos da Liga Europeia e WS Europe Cup