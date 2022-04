Golden Cup: Benfica defronta Barcelona nos quartos-de-final

O Benfica confirmou esta quarta-feira o acesso aos quartos-de-final da Golden Cup, competição que decorre na Corunha (Espanha), depois de bater o CH Caldes por 5-2 na terceira jornada do Grupo A. As águias marcam encontro com o Barcelona na próxima fase.Quanto ao jogo, o Benfica dominou e venceu com golos de Gonçalo Pinto (2), Diogo Rafael, Lucas Ordoñez e Pol Manrubia.