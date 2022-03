Golden Cup: FC Porto e Benfica ficam no mesmo grupo

A Golden Cup, torneio criado pela Associação Europeia de Clubes de Hóquei em Patins (EHCA), ficou hoje com os quatro grupos definidos, com destaque para o FC Porto e Benfica ficarem integrados na mesma poule. A competição, que assinala o 50.º aniversário do Liceo, junta 12 clubes de quatro países entre 11 e 17 de abril. Para além de dragões e águias, Sporting, Oliveirense e OC Barcelos são os restantes representantes portugueses.A primeira fase terá em cada grupo um minicampeonato a uma volta - com quatro jogos por dia às 14h15, 16h30, 18h45 e 21h locais -, apurando-se os dois melhores para os quartos-de-final. As meias-finais jogam-se dia 16 (sábado) e a final no dia seguinte. A prova disputa-se no Palácio dos Desportos de Riazor (Corunha).: Caldes (ESP), FC Porto e Benfica: Barcelona (ESP), Sporting e Saint-Omer (FRA)Liceo (ESP), OC Barcelos e Forte dei Marmi (ITA)Reus (ESP) Noia (ESP) e Oliveirense