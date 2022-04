Golden Cup: FC Porto entra a ganhar em Espanha

No arranque da Golden Cup, disputada em Espanha, o FC Porto venceu o HC Caldes por 8-7, num grande jogo em que brilhou Carlo Di Benedetto, autor de cinco golos.Na primeira jornada do Grupo A da competição que se disputa no Riazor (Corunha), os dragões venciam por 6-1 ao intervalo, mas o adversário teve uma forte reação no segundo tempo. Os golos do FC Porto foram da autoria de Carlo Di Benedetto (3', 5', 18', 18' e 24'), Xavi Barroso (19'), Carlos Ramos (26') e Gonçalo Alves (36').No final foram ainda marcados três livres diretos que servem para definir o critério de desempate. Gonçalo Alves, Carlo Di Benedetto e Ezequiel Mena marcaram, enquanto o Caldes não conseguiu bater Xavi Malián em nenhuma das três tentativas.Na terça-feira, os portistas defrontam o Benfica às 17h45.No Grupo B, o Sporting defronta hoje o Barcelona (20h00). No Grupo C, o HC Braga defronta hoje (17h45) o HC Liceo. E no Grupo D a Oliveirense mede forças com o Noia (15h00) nesta primeira jornada.