Golden Cup: Oliveirense empata com Noia na estreia

A Oliveirense empatou esta segunda-feira com o Noia (5-5), na abertura do Grupo D da nova Golden Cup, que se disputa no Riazor (Corunha) em Espanha, num jogo em que a equipa lusa sofreu o golo do empate de Jordi Bargalló nos instantes finais.Os golos da formação portuguesa foram da autoria de Xavier Cardoso (4'), Franco Platero (49'), Marc Torra (31' e 45') e Tomás Pereira (42').Neste grupo faz ainda parte o Reus.