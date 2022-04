Golden Cup: Sporting marca duelo com o FC Porto nos quartos-de-final

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting venceu esta quarta-feira os franceses do Saint-Omer, por 3-0, na 3.ª jornada do Grupo B da Golden Cup, e apurou-se para os quartos-de-final, onde vai medir forças com o FC Porto na sexta-feira.Os golos leoninos foram da autoria de Matías Platero (11'), Ferran Font (26') e Toni Pérez (35').