Gonçalo Alves assume a braçadeira no clube do coração

Gonçalo Alves em entrevista a Record em 2010



Gonçalo na primeira época ao serviço do FC Porto

À beira de entrar na nona época ao serviço do FC Porto, Gonçalo Alves é o novo capitão de equipa dos dragões, sucedendo a Reinaldo García, defesa argentino que rumou neste verão ao Trissino.O avançado de 30 anos, um dos melhores jogadores do Mundo na atualidade, enverga a braçadeira no clube do coração. Nascido numa família de hoquistas, começou a patinar no FC Porto, passou pelo Famalicense, e rumou ainda com idade de sub-15 ao Sporting.No modesto pavilhão da Casa do Gaiato, no Tojal, Gonçalo Alves destacou-se pela capacidade goleadora, conquistando títulos nacionais nas camadas jovens e na equipa sénior. Ainda júnior de primeiro ano, marcou mais de 200 golos na 3ª Divisão, conquistando o título nacional na época 2010/11. Na temporada seguinte, levou o Sporting para a elite do hóquei com o estatuto de campeão da 2.ª divisão.Dentro do rinque, foi uma das figuras mais importante ao renascimento do hóquei em patins dos leões, numa altura em que ainda não era modalidade oficial do clube. O fenómeno Gonçalo não passou despercebido, como comprovam as entrevistas e reportagens decom um jogador ainda menor de idade.No último ano de formação (na altura os jogadores faziam três anos nos juniores), Gonçalo Alves rumou à Oliveirense, mantendo a veia goleadora, mesmo a jogar na 1ª Divisão. Terminou a época 2012/13 com a impressionante marca de 100 golos.Depois de três temporadas em Oliveira de Azeméis, regressaria ao clube do coração na época 2015/16, conquistando nessa época a Taça de Portugal pelo FC Porto. Pelo FC Porto, Gonçalo Alves soma três campeonatos, quatros Taças de Portugal, quatro Supertaças, uma Elite Cup, uma Liga dos Campeões e uma Taça Intercontinental."Ser capitão é um orgulho e uma responsabilidade muito grande. Fico feliz por o grupo confiar em mim. Temos uma grande equipa e estamos a trabalhar muito para dar uma época de alegrias a todos os nossos adeptos", disse Gonçalo Alves.No último Campeonato da Europa em Sant Sadurni D'Anoia, o avançado assumiu-se como a grande figura da Seleção, tendo apontado dez golos, dois deles na final frente à Espanha, onde mostrou ser sempre o mais inconformado com a desvantagem diante da Espanha.