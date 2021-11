Gonçalo Alves depois do sucedido no Europeu: «Não tenham memória curta»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ??????? ????s (@goncaloalves77)

Gonçalo Alves reconheceu, numa publicação que fez no Instagram, que Portugal não esteve ao seu melhor nível no Europeu que está a ter lugar em Paredes, mas garante que ninguém pode acusar os jogadores de falta de empenho.Poucas horas depois de França e Espanha terem 'cozinhado' o afastamento de Portugal da final, o avançado do FC Porto lembrou que "Portugal é campeão do Mundo"."Não jogamos o melhor hóquei durante este Europeu, sim é um facto, mas enquanto estivemos dentro de campo não podem apontar nada a esta Seleção. Entrega, acreditar, persistência nunca irão faltar.Enorme orgulho neste grupo de trabalho que é campeão do Mundo, não tenham memória curta. Obrigado Portugal", escreveu Gonçalo Alves.