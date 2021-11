Gonçalo Alves e Europeu: «Queremos estar na final»

A Seleção Nacional continua em estágio a preparar o Campeonato de Europa de Paredes (14 a 20 de novembro), com Gonçalo Alves a ser esta segunda-feira o porta-voz da ambição portuguesa, que é atual campeã mundial, nesta importante competição.





"Estamos a trabalhar bem. Estamos a voltar a reconhecermo-nos depois de tanto tempoafastados uns dos outros. É normal que falhem algumas coisas, mas temos tempo paratrabalhar o essencial para chegarmos ao Europeu da melhor forma", começou por analisar o hoquista que atua no FC Porto, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Patinagem (FPP), descrevendo o bom ambiente que reina no balneário da formação comandada por Renato Garrido."Estávamos à espera de poder voltar para a seleção, de podermos estar juntos ecompetirmos novamente por Portugal. Conseguirmos ter um Campeonato da Europa emPortugal é fantástico. Temos o título de Campeão do Mundo, mas queremos voltar a ter ode Campeão Europeu e vamos trabalhar para o conseguir", afirmou Gonçalo Alves, antes de detalhar os objetivos da Seleção nesta competição, que contará com seis equipas."Acho que é muito importante a realização deste Campeonato. É de enaltecer o esforço quea FPP fez para que este campeonato se realize, mas o mais importante é que são cinco jogospara estarmos na final. E nós queremos estar na final. É importante começar bem com aAlemanha para depois começarmos a definir o caminho da vitória para no sábado estarmosna final. O objetivo é estarmos na final", atirou o hoquista português.Portugal estreia-se na prova no dia 15 de novembro, frente à Alemanha. Segue-se a França (dia 16), Itália (17), Espanha (18) e Andorra (19), seguindo-se depois a fase a eliminar.