Gonçalo Alves e o clássico frente ao Sporting: «Queremos ir a Lisboa vencer»

O FC Porto quer segurar a liderança na visita deste sábado ao Pavilhão João Rocha. Com dois pontos de vantagem, os dragões esperam um clássico marcado pelo equilíbrio, à semelhança dos recentes confrontos entre estas equipas."Sabemos que os jogos frente ao Sporting são sempre muito renhidos e este não vai fugir à regra. Queremos ir a Lisboa vencer o jogo, temos as nossas caraterísticas e pontos fortes, vamos tentar aproveitá-los e tentar que o Sporting não consiga fazer o jogo deles, que é muito bom também", disse o goleador Gonçalo Alves, ao site do clube."São jogos completamente diferentes, nos outros estava um título em disputa, era uma final. Neste, jogamos três pontos, mas não decide nada na classificação final. Acho que as duas equipas vão encarar o jogo para vencer, para nós é importante e acredito que para eles também seja. Vamos à procura dos três pontos para continuarmos em primeiro, no nosso lugar, e que seja assim no final", concluiu.O encontro está agendado para este sábado às 15h00 no Pavilhão João Rocha.