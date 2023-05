Gonçalo Alves: «Era algo que nos pediam»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gonçalo Alves é desde 2015 o goleador de serviço do FC Porto. O avançado de 29 anos marcou em todos os jogos nesta Final 8 da Liga dos Campeões, todos eles de bola parada. "Há muitos anos que treino bolas paradas e penso sempre que vou fazer golo", disse o internacional português, dono de uma meia distância temível. Gonçalo Alves, que joga no clube do coração, conquistou a primeira Liga dos Campeões da carreira."É o dia mais feliz desde que cheguei ao FC Porto. Era algo que toda gente nos pedia. Voltar a conquistar uma Liga dos Campeões… o FC Porto merecia isto há muitos anos, perdeu muitas, mas agora é seguir este caminho. Sabíamos que o Valongo vinha cá para nos ganhar, apesar de jogar três jogos em três dias. Conseguimos controlar bem o jogo. Houve momentos em que tivemos de sofrer, mas faz parte. É muito bom conquistar este troféu", frisou Gonçalo Alves, avançado que está muito perto de chegar aos 500 golos pelos dragões - soma 492! Esta época leva 67 golos, menos cinco que o seu melhor registo pelo FC Porto (72 em 2020/21).