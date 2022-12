Gonçalo Alves renova com o FC Porto e Pinto da Costa garante: «Continuaremos a vencer muitos títulos»

Gonçalo Alves: "Eu e o FC Porto estamos felizes por continuar esta linda história que temos vindo a fazer"#FCPortoHoquei #FCPortoSports pic.twitter.com/Q5l8wsxUHS — FC Porto (@FCPorto) December 15, 2022

Gonçalo Alves renovou com o FC Porto até 2028. Artilheiro do clube portista e da seleção, o avançado vai assim permanecer ligado aos dragões por mais cinco temporadas."Toda a gente sabe que eu tenho um carinho especial pelo hóquei em patins. Foi nesta modalidade que, há 60 anos, fui pela primeira vez dirigente do FC Porto. O Gonçalo é uma peça fundamental de uma equipa muito valorosa e, portanto, a sua continuidade é garantia de que vamos continuar a vencer muitos jogos e títulos", explicou Pinto da Costa.Gonçalo Alves também estava satisfeito: "É um motivo de orgulho para mim e algo que ambas as partes já desejavam há algum tempo. Tanto eu como o FC Porto queríamos renovar contrato, conseguimos chegar a um acordo e estamos todos muito felizes por podermos continuar esta linda história que temos vindo a escrever. Pedem-me vitórias, títulos, e isso é o que queremos todos conseguir. Dependemos das vitórias durante o ano e principalmente dos títulos, que são o que fica para a história. Queremos continuar a vencê-los no FC Porto e a tentar conquistar mais já este ano."