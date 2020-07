Gonçalo Nunes regressa ao Sporting

O Sporting anunciou esta quinta-feira o regresso do hóquista Gonçalo Nunes. Depois de quatro anos consecutivos de empréstimos, o jogador de 21 anos vai integrar o plantel, orientado por Paulo Freitas, na temporada 2020/2021.





Gonçalo chegou ao Sporting, em 2016, proveniente do Benfica, mas nunca foi opção regular nos verde e brancos. Seguiram-se passagens pelo Alcobendas no primeiro ano, Paço D'Arcos em 2017/2018 e depois duas épocas ao serviço do OC Barcelos.