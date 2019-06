Gonçalo Nunes vai continuar a vestir as cores do OC Barcelos

O OC Barcelos assegurou a continuidade Gonçalo Nunes por empréstimo do Sporting. O defesa-médio de 20 anos marcou 25 golos esta época e vai cumprir a segunda temporada na equipa minhota.





O OC Barcelos já anunciou alguns nomes nomes sonantes como Miguel Rocha (ex-Benfica) e Luís Querido (ex- Amatori Lodi), assim como a chegada de Ezequiel Mena e Franco Ferruccio, jovens jogadores que se destacaram esta temporada ao serviço do Oeiras.O clube já tinha anunciado ainda a continuidade de Álvaro Morais também por empréstimo do Sporting. O avançado de 23 anos foi o melhor marcador da sua equipa esta temporada com 29 golos.