Gonçalo Pinto regressa ao Benfica após empréstimos

O hoquista Gonçalo Pinto está de regresso ao Benfica, depois de duas temporadas fora, nas quais esteve cedido aos italianos do Lodi e ao Valongo, informou esta terça-feira o clube encarnado."Aos 22 anos, Gonçalo Pinto regressa a casa", refere o Benfica, explicando que o jogador, campeão nacional de hóquei em patins pelo Benfica nos sub-17, sub-20 e seniores, estará em 2019/20 às ordens do plantel treinado por Alejandro Domínguez.O avançado, que em Itália venceu a supertaça e o campeonato, e no Valongo disse ter tido a oportunidade de crescer, adiantou estar muito satisfeito com o regresso."Sinto-me muito feliz, acho que o objetivo de qualquer jogador é vestir a camisola de um grande e, sendo um regresso a 'casa', nem tenho palavras para descrever", referiu Gonçalo Pinto, em declarações à página do clube lisboeta.