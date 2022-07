Gonçalo Pinto renova com o Benfica por mais duas épocas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O hoquista português Gonçalo Pinto renovou contrato com o Benfica até 2024, informou esta quinta-feira o clube lisboeta, um dia depois de também ter comunicado a extensão de contrato do internacional argentino Lucas Ordoñez

Gonçalo Pinto, de 25 anos, regressou ao Benfica há três épocas, em 2019/20, depois de uma temporada nos italianos do Amatori Lodi e uma outra, a seguinte, no Valongo, em ambos por empréstimo do clube encarnado.

"É um sentimento de muito orgulho e alegria. Estou aqui desde os meus 11 anos e espero continuar e ser feliz", disse o avançado em declarações à BTV, lembrando a entrada na equipa lisboeta.