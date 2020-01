Guarda-redes do Paço de Arcos internado no Funchal

Pavilhão do CD Paço de Arcos, numa "grande festa do hóquei" com jogos de todos os escalões do clube, desde a formação até aos seniores. A entrada é livre, mas o Paço de Arcos irá colocar à venda rifas cuja receita reverterá integralmente para ajudar a família do jovem jogador. O clube promete novidades para os próximos dias, mas deu já conta de que João Rodrigues, capitão da Seleção Nacional e jogador do Barcelona, estará presente.