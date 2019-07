Guarda-redes do Sporting vai ser agenciado por Jorge Mendes

André Girão, guarda-redes do Sporting que brilhou ao mais alto nível no recente Campeonato do Mundo, ganho por Portugal, vai ser agenciado pela Polaris Sports, empresa do universo Gestifute, detida por Jorge Mendes.





Será o primeiro hoquista a ser representado pelo super-empresário, que tem uma invejável carteira de clientes onde constam, entre outros, Cristiano Ronaldo, José Mourinho e Bernardo Silva.