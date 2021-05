Guillem Cabestany: «Conseguir aqui o empate mostra a nossa força mental»

O FC Porto venceu, este domingo, o Benfica por 6-3, na Luz, no jogo 4 das meias-finais do playoff do campeonato nacional de hóquei em patins. Após empatar a eliminatória, Guillem Cabestany, treinador portista, destacou a capacidade de superação dos dragões nesta eliminatória.





"Esta meia-final tem sido uma prova de superação. Há uma semana estávamos de ânimo em baixo. Recuperar de um 2-0 é muito complicado e, hoje, ao conseguir aqui o empate, mostra a nossa força mental e espírito de equipa. Só por isso temos de dar os parabéns a todos os jogadores", afirmou o técnico dos azuis e brancos.

"Estamos contentes com a vitória, mas agora ainda temos mais uma prova no quinto jogo. Para estarmos na final, temos de fazer as coisas muito bem e continuar nesta linha. Não partimos em vantagem para o quinto jogo. Diria que sim, se houvesse adeptos, mas assim não. Seja como for, queremos ganhar em casa. Não estamos habituados a perder, como aconteceu nos dois primeiros jogos, e não queremos repetir", conclui Guillen Cabestany.