Guillem Cabestany e as acusações portuguesas: «Fizemos o nosso trabalho»

O selecionador espanhol Guillem Cabestany deu ênfase ao suspiro de alívio que a conquista do título europeu representa após uma final onde reconheceu que a França foi superior e sacudiu sempre qualquer polémica relativamente ao desfecho do primeiro jogo com os franceses, que afastou Portugal de discutir a final do Campeonato da Europa.

"Foi uma temporada inteira reduzida a uma semana. Estou super contente e aliviado porque não conhecia muitos dos jogadores, mas apercebi-me desde o início que havia uma grande ambição e todos realizaram um excelente trabalho", começou por referir o treinador espanhol, que fez questão de sacudir toda a polémica em torno do jogo que dirou o apuramento dos finalistas:





"Não estive muito atento, mas obviamente que me apercebi que houve polémica. Cada um tem a sua opinião, que eu respeito imenso, mas apenas quero dizer que fizemos o nosso trabalho. Era obrigatório vencer a França no primeiro jogo, onde também tivemos que gerir o desgaste de vários elementos da melhor maneira, e voltámos a vencer a França na final, desta feita com alguma felicidade porque eles fizeram um grande jogo, melhor do que nós, mas nem sempre ganha quem tem mais ocasiões".