Guillem Cabestany e Benfica alvo de processo disciplinar

O treinador do FC Porto, Guillem Cabestany, e o Benfica, são alvos de processos displinares instaurados pela Federação Portuguesa de Patinagem (FPP), na sequência dos incidentes ocorridos no jogo referente à quarta jornada do Campeonato Nacional, disputado no dia 3 de novembro, e que registou a vitória do Benfica por 4-3, num jogo marcado por muitos cartões: quatro azuis a jogadores do Benfica e oito aos do FC Porto.Sem precisar as razões pelas quais abriu os inquéritos, é de prever que no caso de Cabestany se devam às declarações prestradas à TVI no final do encontro. «Foi a maior vergonha que vi na p*** da minha vida; Foi uma vergonha e uma m**** para o mundo do hóquei. Uma m****!", disse o técnico espanhol na altura.Em relação ao Benfica, o processo pode estar relacionado com o comportamento dos adeptos.Eurico Pinto, diretor para o hóquei em patins do FC Porto, também é alvo de um inquérito relativo ao mesmo jogo.