Guillem Cabestany: «Marcar oito golos ao OC Barcelos não é fácil»

Guillem Cabestany diz que há ainda muito a melhorar, apesar do FC Porto ter somado a 7.ª vitória consecutiva no campeonato frente ao OC Barcelos (8-6).





"De certeza que os adeptos vibraram com este jogo. Mas como treinador de uma das equipas, isto foi mais uma montanha-russa. Temos de tentar controlar melhor as coisas. Sabíamos que o OC Barcelos aproveita bem os erros do adversário e tem muita capacidade na frente. Hoje tivemos de ganhar várias vezes este jogo. Há muitas coisas a corrigir, mas fazer oito golos ao OC Barcelos não é fácil", disse o técnico dos dragões.