Guillem Cabestany: «Merecíamos claramente outro resultado»

O FC Porto perdeu este sábado na visita ao Sporting (4-2) e está agora a 9 pontos (com menos um jogo) dos leões, que lideram o Nacional de hóquei em patins.





Na análise ao encontro, o treinador dos dragões reconheceu que o calendário não tem sido favorável neste arranque de época, mas mostrou-se satisfeito pela exibição da equipa no Pavilhão João Rocha."Tivemos jogos complicados, obviamente que queríamos melhores resultados, mas perdemos na Luz, perdemos aqui e empatámos em Barcelos. Não são resultados estranhos. Estou contentíssimo com a exibição que fizemos. Perante a exibição, fico triste porque merecíamos claramente outro resultado. Nos muitos jogos que levamos aqui nos últimos anos, nas condições que estamos, se calhar foi dos melhores jogos que tivemos, tirando três ou quatro minutos da segunda parte e os dois minutos que sofremos golos na primeira parte", afirmou Guillem Cabestany."O Gonçalo [Alves] está a voltar depois de uma lesão, o Poka esteve 15 dias sem treinar. Está a ser um início de época complicado, mas as lesões e os inconvenientes fazem parte e confiamos no plantel que temos. Ainda falta muito para jogar, não fizemos nenhum resultado que não tenhamos feito quando ganhámos o campeonato."