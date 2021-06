Guillem Cabestany: «O desporto não é justo, não premeia o trabalho mas sim os resultados»

Guillem Cabestany abordou a derrota do FC Porto diante do Sporting, por 6-5, no jogo 4 da final do playoff do campeonato nacional, que consagrou os leões campeões nacionais de hóquei em patins. O treinador dos dragões destacou a eficácia da equipa liderada por Paulo Freitas como fator decisivo para o desfecho final da partida.





"Em primeiro, dar os parabéns ao Sporting por ser o campeão. Quanto ao jogo, uma vez mais não tenho nada a apontar à equipa, cometemos erros na transição defensiva, era algo que estávamos a controlar bem e, nos últimos jogos, deixámos de fazer. Eles aproveitaram e fizeram aí a diferença. Foi uma despedida inglória por esta época", começou por dizer Guillem Cabestany, após o final da partida, aos meios do FC Porto.O técnico está de saída do clube, depois de seis anos ao serviço dos azuis e brancos."Neste ciclo de seis anos, este grupo desta época foi a equipa que melhor trabalhou, cresceu imenso e todos e cada um dos jogadores puxaram sempre para o mesmo lado, foi uma equipa espetacular que tive o prazer de treinar e, por isso, olhando mais atrás nesta época, é muito injusto para eles, mas o desporto não é justo, não premeia o trabalho, mas sim os resultados e temos de aceitar isso. Esta derrota fecha um ciclo de seis anos em que tive o prazer de desfrutar de trabalhar num clube tão grande como o FC Porto e, amanhã, quando acordar, terei acabado esta etapa e vou voltar à realidade do hóquei, saindo de um clube enorme, que nos dá todas as facilidades para poder trabalhar da melhor maneira. Gostava que este ciclo acabasse com um título, este grupo merecia", concluiu.