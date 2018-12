Guillem Cabestany renova contrato com o FC Porto

O espanhol Guillem Cabestany, treinador da equipa de hóquei em patins do FC Porto, renovou por uma época o contrato com os dragões, até 2019/20, anunciou esta segunda-feira o clube portuense no site oficial.Desde que assumiu o comando técnico dos dragões, na época de 2015/16, Cabestany, de 42 anos, já conquistou sete troféus: um campeonato nacional, três Taças de Portugal e três Supertaças de Portugal.O FC Porto ocupa o sexto lugar do Nacional de hóquei em patins, a quatro pontos do líder Sporting, após a realização de sete jornadas, tendo-se isolado no sábado no comando do Grupo C da Liga Europeia.