Guillem Cabestany: «Temos um dos melhores guarda-redes do Mundo»

Guillem Cabestany estava visivelmente contente após o triunfo (3-1) do FC Porto no Jogo 1 da final do campeonato de hóquei em patins, frente ao Sporting. Em declarações no final da partida no Dragão Arena, o treinador dos dragões sublinhou o compromisso de toda a equipa, destacando a exibição decisiva do guarda-redes Xavier Malián.





"O que conta agora é ganhar três de cinco [jogos]. Era muito importante vencer porque as derrotas em casa complicam bastante as pretensões que temos de ganhar a série. Aqui ninguém relaxa. Se baixássemos os níveis de concentração poderia ser difícil. A equipa mostrou-se a um nível espetacular. Uma equipa muito compacta, com Mali a ajudar-nos nos momentos mais complicados. Agora já pensamos no jogo de quinta-feira. Vamos tentar somar a segunda vitória em Lisboa. A verdade é que a equipa está a defender bem, os jogadores de perfil defensivo e os de perfil mais ofensivo. Malián também está a atravessar um grande momento de inspiração. Muitas vezes olham para os guarda-redes adversários, pois olhem, aqui está um dos melhores guarda-redes do Mundo, se não o melhor", disse, em palavras ao Porto Canal.