Guillem Cabestany: «Tinha fé que desta vez íamos vencer»

O FC Porto apurou-se para a final da Liga Europeia após vencer (2-1) o Barcelona, nas grandes penalidades. Apesar do objetivo ter sido alcançado, Guillem Cabestany, treinador do FC porto, afirmou ter sido uma partida "sofrida"."Durante o jogo estive focado, mas nas grandes penalidades sofre-se bastante. Acreditava, tinha fé que desta vez íamos vencer. Vamos descansar esta tarde e depois começamos a preparar a final", afirmou o técnico espanhol. Na final, o FC Porto terá pela frente ou o SL Benfica ou o Sporting, clubes que defrontam-se hoje a partir das 18 horas na outra meia-final da prova europeia.Quanto à comparação entre este embate e a última final perdida com o Barcelona (2017/18), Guillem Cabestany foi perentório. "Não houve diferenças. Hoje não tivemos tanto azar. Nos primeiros cinco minutos, a equipa estava tensa, mas os jogadores souberam reagir e aumentaram a intensidade. Jogámos muito bem, podíamos fazer mais golos, mas os guarda-redes têm qualidade", frisou.Sem muito tempo para celebrar a qualificação, Guillem Cabestany, assegura que o foco está agora no próximo jogo e na conquista do troféu que foge há trinta anos. "Estamos já focados no jogo de domingo, seja quem for vai ser um adversário dificílimo. Vamos entrar com a mesma atitude de hoje", concluiu.Eduardo Castro, treinador do FC Barcelona, no final partida aproveitou para congratular a qualificação da equipa portuguesa. "O FC Porto esteve competitivo durante todo o jogo e temos noção que podiam ter vencido sem irmos para as grandes penalidades, que são uma lotaria. Parabéns ao FC Porto, são uma grande equipa e desejo-lhes a maior sorte do mundo na final, tal como ao outro finalista", finalizou.