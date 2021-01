Guillem Cabestany: «Vamos estar na luta por todos os títulos»

Guillem Cabestany deixou elogios aos jogadores do FC Porto após a vitória sobre o Benfica por 4-2. O técnico dos dragões mostrou-se até surpreendido com a sua equipa.





"No global, a equipa esteve melhor do que eu estava à espera. As paragens anteriores, por covid-19 ou por lesões, influenciam o ritmo, mas os jogadores estiveram todos a um alto nível. Entrámos com dúvidas no ataque, mas, a pouco e pouco, fomos assentando o jogo. Pena os adeptos não poderem estar aqui a desfrutar. Esta época está a ser muito estranha, mas temos de nos adaptar. Podemos melhorar muito e isso deixa-me tranquilo e confiante. Vamos estar na luta por todos os títulos", garantiu Cabestany no final da partida.