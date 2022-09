Há clássico de elite na final em Tomar

FC Porto e Benfica vão medir forças hoje (16h) na final pela primeira vez na história da Elite Cup. Trata-se de uma reedição da decisão do campeonato nacional da época passada em que os dragões bateram os rivais no quinto e derradeiro jogo, sagrando-se assim campeões. Pouco mais de dois meses depois, as duas equipas continuam a mostrar que são neste momento as melhores em Portugal. O FC Porto bateu o Sporting por 4-2, enquanto o Benfica venceu a Oliveirense na segunda meia-final por 6-4.

Começando pelo clássico, houve muita tecnologia em ação na 1ª parte. O sistema de revisão de vídeo (SRV), novidade nesta edição da Elite Cup, foi fulcral para os dois golos, ao mudarem as decisões iniciais dos árbitros. Isso resultou no livre direto apontado por Gonçalo Alves e no penálti marcado pelo craque do Sporting Gonzalo Romero. Na 2ª parte, o reforço Roc Pujadas estreou-se a marcar pelo FC Porto, com Ferran Font a fazer o empate. Nos últimos 10 minutos, Gonçalo Alves e Carlo Di Benedetto garantiram a vitória dos dragões, num jogo em que o guardião espanhol do FC Porto Xavi Malián voltou a vestir a capa de herói.

"Vínhamos com o objetivo de ganhar a competição", admitiu o capitão e guarda-redes do Sporting Ângelo Girão. "Fizemos um grande jogo frente a uma equipa que no ano passado dominou o hóquei nacional. Tivemos oportunidades para passar para a frente, mão não as conseguimos materializar em golo. Parabéns ao Malián pela grande exibição."

Reação à adversidade

Na segunda meia-final, a Oliveirense até começou melhor com golos de Lucas Martínez e Jorge Silva, mas o Benfica soube reagir. Ainda na 1ª parte, Pablo Álvarez (2), Carlos Nicolía e Roberto Di Benedetto viraram o marcador para 4-2. Na 2ª parte, os encarnados não mais deixariam a Oliveirense chegar ao empate, com Manrubia e Álvarez a marcarem.

"Estou muito contente pelos três golos, por ter ajudado a equipa, mas sobretudo pela vitória", disse Pablo Álvarez ao nosso jornal. "O nosso objetivo era estar na final e assim conseguimos", sublinhou o internacional argentino.

Todos os jogos tem transmissão no site de Record.