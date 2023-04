HC Braga defronta LLeida nas 'meias' da Taça Europa de hóquei em patins

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O HC Braga vai defrontar o anfitrião Lleida, de Espanha, nas meias-finais da 'final four' da Taça Europa de hóquei em patins, a decorrer em 22 e 23 de abril, em Lérida, ditou esta sexta-feira o sorteio.

O Lleida, do português Nuno Paiva, já venceu a prova por três vezes (2017/18, 2018/19 e 2020/21) e foi semifinalista na época passada, em que teve como campeão o Calafell, de Espanha, na final disputada com o Follonica, de Itália (6-5).

Na outra meia-final da Taça Europa (antiga Taça CERS) defrontam-se as equipas do Voltregà, de Espanha - vencedor em 2001/02 -, e o estreante Coutras, de França.

O HC Braga marca presença pela terceira vez na 'final four' da Taça Europa, após em 2010/11 ter sido afastado pelos espanhóis do Vilanova nas meias-finais e em 2011/12 ter perdido o título para os italianos do Bassano, nas grandes penalidades (3-1, após 2-2).

As meias-finais decorrem a 22 de abril (sábado) e a final a 23 de abril (domingo), em horário ainda a definir pela organização, no Pavilhão 11 de setembro.

Programa da 'final four':



Meias-finais (22 abr)

Lleida (Esp) - HC Braga (Por)

Voltregà (Esp) - Coutras (Fra)

Final (23 abr)