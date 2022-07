HC Braga e Valongo já conhecem adversários no caminho para a Champions

O HC Braga vai disputar o grupo A da primeira eliminatória de acesso à Liga dos Campeões de hóquei em patins, enquanto o Valongo competirá no D, ditou o sorteio realizado em Lisboa.

Com quatro grupos de outras tantas equipas a apurar somente as duas melhores, os minhotos têm como rivais os franceses do Coutras, os italianos do Forte dei Marmi e os espanhóis do Alcoi.

Os durienses têm pela frente os franceses do Quévert, os italianos do Bassano e os espanhóis do Caldes.

A competição decorre entre 30 de setembro e 2 de outubro e disputa-se a uma só mão.

As oito equipas que avançam para a segunda fase juntam-se a outras oito, incluindo a Oliveirense e o Óquei de Barcelos, que, de 16 a 18 de dezembro, voltam a selecionar as duas mais fortes, avançando estas para a fase de grupos, na qual já têm lugar assegurado oito formações, incluindo FC Porto, Sporting e Benfica.

Ao trio luso juntam-se os espanhóis do FC Barcelona e Liceo da Corunha, os italianos do Trissino e Sarzana e os franceses do Saint Omer.

O campeonato disputa-se a duas voltas, cujas seis jornadas vão decorrer de 26 de janeiro a 6 de abril.