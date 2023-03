HC Braga perde em Igualada na 1ª mão dos 'quartos' da Taça Europa

O HC Braga chegou a estar a vencer por 2-1 em Espanha em casa do Igualada, porém perdeu, por 4-2, ficando em desvantagem após a primeira mão dos quartos de final da Taça Europa de hóquei em patins.



Ao golo de Nil Cervera, aos 16 minutos, responderam os minhotos com tentos de Vítor Hugo, aos 25, e Pedro Mendes, aos 28, já no início da segunda parte.

A vantagem dos portugueses foi efémera, pois Gerard Riba 'bisou', aos 30 e 35 minutos, antes de Aleix Marimón sentenciar o definitivo 4-2, aos 38. A segunda mão realiza-se em 25 de março, em Braga.

Nos outros desafios dos 'quartos', os espanhóis do Voltregá bateram os italianos do Follonica por 5-2, enquanto os franceses do Coutras surpreenderam com empate 3-3 na visita ao Caldes, de Espanha.

Os italianos do Bassano e os espanhóis do Lleida ainda jogam hoje.