Hélder Antunes e a final perdida do Europeu feminino. «Único responsável sou eu»

O selecionador nacional feminino deu a mão à palmatória, ao considerar que a Espanha foi um justo campeão do Europeu, após bater Portugal. "Quero dar os parabéns à Espanha. Venceu justamente o Europeu. Nós só temos de estar de cabeça erguida", começou por referir Hélder Antunes, para depois assumir as 'despesas' do resultado."O único responsável pela não conquista desta prova sou eu. Assumo isso sem qualquer problema. Não conseguimos traduzir em golo aquilo que produzimos. Conseguimos fazer a Espanha tremer, mas isso resume-se a quem coloca as bolas dentro da baliza".Já Marlene Sousa confessou ser uma capitã "muito orgulhosa". "Deixámos tudo em campo. Parabéns à Espanha pela forma como trabalham o hóquei feminino".