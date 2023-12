Hélder Antunes em busca do sonho: «Uma final não é dada, é conquistada»

Pela 5ª vez consecutiva, Portugal marca presença na final do Campeonato da Europa feminino. Em Olot, na Catalunha, a Seleção mede forças este sábado (19h30) frente à anfitriã Espanha no jogo decisivo e vai tentar contrariar o triste fado dos últimos anos. Entre 2011 e 2021, Portugal perdeu as últimas cinco finais frente à seleção do país vizinho. A missão adivinha-se difícil - a Seleção perdeu 5-1 frente às espanholas no jogo de estreia em Olot -, mas o sonho está mais vivo que nunca."Continuamos a ser nós mesmos", disse o selecionador Hélder Antunes, após o triunfo (4-1) ante da Itália nas meias-finais. "Continuamos a ter algumas pedras na calçada porque uma final não é dada, é conquistada. Vamos ter de a conquistar amanhã, é por isso que estamos aqui. Nós somos conquistadores por natureza. Perdido por um, perdido por dez. Fé!", sublinhou. A seleção lusa passou com distinção frente à Itália, na melhor exibição até agora neste Europeu. Vão amanhã tentar repetir as conquistas de 1997, 1999 e 2001.A Espanha, vice-campeã do Mundo, é a grande favorita. O plantel orientado pelo ex-treinador do Barça Ricard Muñoz conta com algumas das melhores jogadoras do Mundo. Todas as jogadoras competem na OK Liga, a melhor liga de hóquei feminino na qual meia dúzia de equipas lutam pelo título, o que oferece maior competitividade às atletas. Sara Roces, Laura Puigdueta ou a super titulada Ana Casarramona são alguns dos nomes sonantes da 'Roja'.A final tem transmissão na RTP2.