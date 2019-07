Hélder Nunes considera Barcelona "o melhor do mundo"

O hoquista internacional português Hélder Nunes considerou esta sexta-feira a ida para o Barcelona, que rotulou de "melhor clube do mundo", como um novo desafio na sua carreira , depois de vários anos no FC Porto."Vou jogar no melhor clube do mundo, com os melhores jogadores do mundo, e certamente no clube que melhor trabalha em termos de profissionalismo", disse à agência Lusa Hélder Nunes, antes do treino de adaptação de Portugal ao pavilhão Isaac Gàlvez, em Vilanova, um dos palcos do Mundial de 2019.Hélder Nunes, que assinou na quinta-feira pelos catalães, ressalvou que "os clubes portugueses também trabalham bem" e se assim não fosse nem ele nem o João Rodrigues, que já representa o Barcelona, teriam tido a oportunidade de dar o salto."Certamente que vai correr tudo bem, porque o trabalho é o prato forte daquela casa [Barcelona] e eu gosto muito de trabalhar. Por isso, vai ser mais um a remar para o mesmo lado", disse Hélder Nunes.O hoquista luso irá reencontrar no clube catalão o colega de seleção João Rodrigues, que tem sido uma preciosa ajuda para o ex-portista, no capítulo da integração, e com o qual já visitou o Palau Blaugrana."Ter lá o João [Rodrigues] é uma ajuda para mim e para a minha integração. Falei com ele várias vezes ao longo deste ano e ele disse-me maravilhas do Barcelona", adiantou.