Hélder Nunes e João Rodrigues brilham na goleada do Barcelona frente ao Liceo

O Barcelona continua a mostrar que o título de campeão nacional perdido na época passada foi um acidente de percurso. No clássico do hóquei em patins espanhol, os catalães bateram o Liceo por 6-1, uma goleada convincente frente ao atual campeão do país vizinho.Hélder Nunes e João Rodrigues foram duas das grandes figuras do jogo. O defesa que na próxima época vai representar o FC Porto bisou e assinou o golo da noite na 2ª parte, num momento de classe do jogador natural de Barcelos que completou recentemente 29 anos.João Rodrigues também esteve em destaque ao anotar o 5º golo com uma pidadinha, em mais um grande momento de técnica no Palau Blaugrana. Marc Grau (2) e Alabart fizeram os outros golos, enquanto Bruno Di Benedetto apontou o golo do emblema da Galiza.O Barça está a dominar a fase regular a seu bel-prazer. Somam já 13 pontos de vantagem para o 2º classificado, o surpreendente Calafell.