Hélder Nunes é reforço do Barcelona

Hélder Nunes, hoquista do FC Porto, foi anunciado, esta segunda-feira, como reforço do Barcelona para a próxima temporada. Através de um comunicado emitido na página oficial, o clube informa ainda que o atleta de 25 anos assinou um contrato com o emblema espanhol por quatro temporadas, até 2023.





Depois de sete temporadas ao serviço dos dragões, o internacional português parte para os blaugrana onde irá compartilhar balneário com outro português: João Rodrigues, antigo jogador do Benfica.