Hélder Nunes: «Estou a cumprir um sonho de criança»

Hélder Nunes já falou com a camisola do Barcelona, pouco dias depois de ter sido apresentado oficialmente. O jogador português, de 25 anos, mudou-se do FC Porto para o clube catalão e não podia estar mais contente.





"Estou a viver um sonho de criança!", começou por dizer o hoquista português. Mas, não esquece os anos passados ao serviço dos dragões. "O FC Porto foi a minha família nos últimos anos e devo-lhes tudo. Foi a minha casa, mas agora dou início a uma nova aventura. Dei a minha vida pelo FC Porto e agora darei pelo Barcelona", sublinhou.O jogador vai encontrar João Rodrigues, companheiro de seleção, no clube catalão e não tem medo de assumir que esta dupla pode dar muitas alegrias aos adeptos blaugrana. "O João é como um irmão para mim e vamos dar tudo para conquistar títulos", destacou.