Hélder Nunes marca três e Barcelona conquista a Supertaça

Tarde em grande para Hélder Nunes! O jogador português, de 26 anos, marcou três golos na vitória do Barcelona (4-1) frente ao Reus na final da Supertaça.





Em Lloret del Mar, o internacional português até começou no banco (assim como João Rodrigues), mas acabou por ser decisivo. Marcou aos 15 minutos o único golo da 1ª parte.No 2º tempo, o jogador natural de Barcelos bisou (34'), mas o ex-Sporting Raul Marín ainda reduziu (35'). No mesmo minuto, Hélder Nunes completou o hat-trick com um remate fortíssimo de fora de área, com Pau Bargalló a fechar o resultado de livre direto já em cima do apito final.É o primeiro título da temporada para a dupla portuguesa do Barcelona que segue no 2º lugar do campeonato a três pontos do Liceo.