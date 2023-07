Hélder Nunes recebeu uma visita especial no Europeu

No final do jogo entre Portugal e França, Hélder Nunes veio à rua para cumprimentar Luís Frade, pivô da equipa de andebol do Barcelona. Frade conviveu de perto com Hélder Nunes e João Rodrigues nos últimos três anos de Barcelona.Nas modalidades do Barça, é comum o convívio entre os atletas portugueses, ao qual se junta ainda André Coelho, jogador de futsal. Para a próxima época, o núcleo português dos catalães perde precisamente Hélder Nunes (regressa ao FC Porto), mas ganha Erick Mendonça, campeão nacional de futsal pelo Sporting que reforçou os catalães.Em apenas três épocas ao serviço do Barcelona, Luís Frade já conquistou 13 títulos, entre eles duas Ligas dos Campeões.