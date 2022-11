Hélder Nunes: «Somos campeões mundiais e sabemos que o nosso trabalho é bem feito e já deu resultados»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os hoquistas João Rodrigues, Rafa e Hélder Nunes coincidem na tese de que Portugal não tem margem de erro para revalidar o título mundial de hóquei em patins, no campeonato que arranca na segunda-feira, na Argentina. Portugal defende o título conquistado em 2019, o 16.º, quebrando uma 'seca' de 16 anos e de domínio da seleção espanhola, que conta 17 cetros mundiais.

A seleção portuguesa vai iniciar a competição frente à França, na segunda-feira, no primeiro jogo do grupo A, que integra ainda Chile e Itália. "O grupo é muito competitivo e difícil. Temos de começar bem desde o primeiro jogo e é para isso que trabalhamos", afirmou João Rodrigues, que alinha nos espanhóis do FC Barcelona.

O capitão da seleção lusa advertiu que "não haverá grande margem de erro" na fase de grupos, realçando que "há muitos pretendentes" ao cetro mundial, além dos crónicos candidatos Portugal, Espanha e Argentina.

Para Rafa, o objetivo de Portugal na 45.ª edição do Mundial, que integra os Jogos Mundiais de patinagem, em San Juan, na Argentina, tem de ser revalidar o título conquistado em 2019, em Barcelona. "Sabemos que vai ser bastante complicado, como foi em Barcelona. Jogamos em casa de um dos nossos adversários diretos e, se calhar, por esse fator, a Argentina terá um pouco mais de favoritismo em relação aos outros tradicionais candidatos", disse o jogador do FC Porto.

Hélder Nunes, que também joga no FC Barcelona, considera que Portugal tem de deixar uma imagem diferente do último Europeu, disputado o ano passado em Portugal, em que a seleção lusa não atingiu a final.

"Somos campeões mundiais e sabemos que o nosso trabalho é bem feito e já deu resultados, pelo que vamos à Argentina para defender o título com garras e com tudo", sublinhou. O antigo jogador do FC Porto destacou também que Portugal integra um grupo "muito difícil, em que se esperam dificuldades em todos os jogos".

Depois da estreia frente à França, na segunda-feira, a seleção portuguesa defronta Itália, na terça, e Chile, na quarta, no grupo A, que antecede a fase a eliminar da competição, que termina no dia 12 de novembro.