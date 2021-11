Hélder Nunes também está infetado com Covid-19

Hélder Nunes também está infetado com a Covid-19, elevando para três os casos conhecidos de jogadores portugueses infetados que estiveram no Europeu de Paredes, juntando-se a João Rodrigues e a Henrique Magalhães.Foi o Barcelona a dar conta do sucedido com Hélder Nunes através de um comunicado em que refere que o ex-jogador do FC Porto e João Rodrigues estão indisponíveis para dar o contributo à equipa nos próximos jogos.Recorde-se que os casos de João Rodrigues e Henrique Magalhães sucederam pouco antes do jogo entre Portugal e Itália na luta pelo terceiro lugar no Europeu, tendo o mesmo sido cancelado depois de os italianos se terem recusado a fazer testes de despistagem à Covid.