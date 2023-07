Hélder Nunes volta ao FC Porto: «Regresso ao clube do meu coração»

O FC Porto oficializou esta terça-feira o regresso de Hélder Nunes, internacional português de 29 anos que atuava no Barcelona, depois de ter saído do Dragão Arena em 2019.O camisola 78 mostrou-se feliz com o regresso a uma casa que tão bem conhece. "É um momento especial na minha vida, um regresso ao clube do coração, que eu amo e que representei com mais orgulho. Só penso em ganhar títulos", sublinhou Hélder Nunes, ao site do clube.O presidente Pinto da Costa também esteve presente na cerimónia. "Vejo este regresso com muita satisfação, porque a saída do Hélder tinha sido uma grande perda para nós mas na altura compreendemos a situação. Este regresso dá-se em boa altura, numa altura em que somos campeões europeus e em que vamos atacar novamente o título", destacou.