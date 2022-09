Hoje há Sporting-FC Porto

Quis o sorteio que as primeiras jornadas do campeonato nacional tivessem logo confrontos entre candidatos. O Sporting recebe hoje o campeão em título, FC Porto, no arranque da prova, e num jogo que marca a estreia ‘oficial’ do novo treinador dos leões, Alejandro Dominguez (ex-Benfica).





“Ainda falta algum caminho para alcançar o nível que quero para a equipa, mas há muita vontade, crença e motivação”, disse o argentino à Sporting TV, acrescentando: “A equipa está habituada a jogar este tipo de jogos e estou muito confiante”.

Os dragões estão esperam dificuldades no João Rocha. “É um início de campeonato contra uma grande equipa que mudou de treinador e de estilo de jogo. Vai ser complicado, mas queremos começar da melhor maneira este campeonato.”

A jornada inaugural do campeonato nacional iniciou-se ontem, com o Benfica a vencer com relativa facilidade o Paço de Arcos, por 4-1. Destacou-se, nas águias, um dos reforços, o francês Roberto Di Benedetto – é irmão de Carlo di Banedetto, do FC Porto –, autor de dois golos, com Pablo Álvarez a Lucas Ordoñez a marcarem os restantes golos dos encarnados.