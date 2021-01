Hóquei em patins da Oliveirense em isolamento após três positivos de Covid-19

A equipa de hóquei em patins da Oliveirense vai cumprir 14 dias de isolamento profilático, depois de serem detetados "três casos positivos no seio da equipa", informou o clube nas redes sociais.

De acordo com a publicação, os atletas, corpo clínico e dirigentes da secção vão cumprir as indicações das autoridades de saúde, sendo certo que o conjunto de Oliveira de Azeméis vai falhar os próximos três jogos, com Riba d'Ave - que já tinha sido adiado por casos positivos nos nortenhos -, FC Porto e Tomar.

Segundo fonte do clube, o regresso à competição vai ser recalendarizado com os adversários, a Direção Geral da Saúde e a Federação de Patinagem de Portugal.

A Oliveirense, que acabou no domingo com a invencibilidade do Sporting no campeonato, está no quarto lugar no campeonato nacional de hóquei em patins, a dois pontos do FC Porto e três de Óquei Barcelos e Sporting.