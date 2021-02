Hóquei em patins da Oliveirense regressa aos treinos após três casos de Covid-19

O plantel de hóquei em patins da Oliveirense regressou esta sexta-feira aos treinos depois de cumprir 14 dias de isolamento profilático devido a três casos de covid-19 no seio da equipa, informou o emblema.

Nas redes sociais, o atual quinto classificado do campeonato nacional, com 30 pontos - tem três jogos a menos do que o líder, Óquei de Barcelos, com 42 pontos -, publicou vídeos dos atletas a voltarem ao rinque depois de duas semanas de pausa forçada.

Durante esse tempo, a Oliveirense falhou quatro compromissos - sendo que um seria este sábado -, que receberam novas datas, com deslocações aos terrenos do Riba d'Ave, no dia 24 de fevereiro, da Sanjoanense, 10 de março, do FC Porto, 17 de março, e a receção ao Tomar, no dia 24 de março.